Захарова отреагировала на высылку дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ
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«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими, являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — цитирует ТАСС Захарову.
Ранее министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии объявили о высылке трёх российских дипломатов.
5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.