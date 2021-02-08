Захарова отреагировала на высылку дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» отреагировала на высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ.
Захарова отреагировала на высылку дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ
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«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими, являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии объявили о высылке трёх российских дипломатов.

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

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