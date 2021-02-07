Учёные ВОЗ рассказали подробности проверки на рынке в Ухани

Учёные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали подробности проверки рынка в китайском городе Ухань и других горячих точек распространения коронавируса.

Отмечается, что группа из 14 человек работала совместно с китайскими специалистами для того, чтобы «рассмотреть реальные улики того, что произошло».

Как заявил зоолог Петер Дашак из Нью-Йорка, основную информацию о находках учёных планируют опубликовать до 10 февраля.

«Это начало обнадёживающего и по-настоящему глубокого понимания того, что произошло, чтобы мы смогли остановить следующую пандемию», — приводит агентство Bloomberg его слова.

Ранее эксперт ВОЗ от России Владимир Дедков оценил вероятность утечки коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии.