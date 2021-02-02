Эксперты ВОЗ 3 февраля посетят Уханьский институт вирусологии

Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прибыла в Ухань для исследования происхождения COVID-19, в среду, 3 февраля, посетит Уханьский институт вирусологии. Об этом информирует телеканал CGTN.

Как отмечается, специалисты организации и китайская сторона провели встречи.

«Согласно рабочему плану, в среду они отправятся в Уханьский институт вирусологии», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ в рамках миссии в Китае по поиску источника COVID-19 посетят рынок животных и морепродуктов и Уханьский институт вирусологии, а также побеседуют с первыми заболевшими.

Как отмечал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, поиски источника первого случая заболевания коронавирусом начнутся с китайского города Ухань.