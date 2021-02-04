Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухани

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России Владимир Дедков оценил вероятность утечки коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии.

«Для нашей миссии, конечно, было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там всё организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал», — цитирует РИА Новости Дедкова.

Он подчеркнул, что «очень сложно представить, что из данной лаборатории что-то могло куда-то утечь».

«Хорошая лаборатория, я бы сказал, великолепная. Естественно, рассказывали, чем они занимаются, чем работают, всё показали, всё мы посмотрели», — добавил эксперт ВОЗ.

Дедков также уточнил, что на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань есть все условия для распространения коронавируса, однако «это не означает, что вирус возник именно там».

Ранее сообщалось, что группа специалистов Всемирной организации здравоохранения, которая прибыла в Ухань для исследования происхождения COVID-19, в среду, 3 февраля, посетит Уханьский институт вирусологии.