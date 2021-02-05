В Италии рассказали о проблемах с поставками вакцины от COVID-19

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Италии Доменико Аркури рассказал о проблемах с поставками вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, страна за I квартал года может получить вдвое меньше ожидавшихся объёмов вакцины.

«В январе мы получили всего 2,3 млн доз вакцины, в феврале получим 4,2 млн, в марте — 8,2 млн, если прогнозы оправдаются. Таким образом, в I квартале у нас будет 14,7 млн доз вакцины. Учитывая запасы, мы сможем приблизиться к введению второй дозы 7 млн итальянцев», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил Аркури, в декабре 2020 года власти страны рассчитывали на получение 28 млн доз вакцины в I квартале 2021 года.

28 января глава Минздрава Германии Йенс Шпан предупредил, что страну ожидают «десять тяжёлых недель» из-за нехватки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

27 января в Чехии заявили о возможной приостановке введения первичных доз вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech из-за недостаточного количества препарата.

25 января Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцины от коронавируса в страны Евросоюза.