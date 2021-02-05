Комиссии ПАСЕ предложили обсудить блокировку телеканалов на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Где здесь свобода слова и верховенство права? И почему наша организация молчит? Вот это я предлагаю обсудить на следующем заседании», — сказал он.
Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.
В свою очередь заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ.
В ООН оценили соответствующее решение Зеленского.