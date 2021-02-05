Комиссии ПАСЕ предложили обсудить блокировку телеканалов на Украине

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Глава сенаторской части российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сергей Кисляк предложил комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии обсудить санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении трёх украинских телеканалов.
Комиссии ПАСЕ предложили обсудить блокировку телеканалов на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Где здесь свобода слова и верховенство права? И почему наша организация молчит? Вот это я предлагаю обсудить на следующем заседании», — сказал он.

Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

В свою очередь заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ.

В ООН оценили соответствующее решение Зеленского.

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