Макрон прокомментировал публикацию о вакцине «Спутник V» в The Lancet
- Reuters
«Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V» и готовности России зарегистрировать её в Европе», — цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Макрон отмечал, что Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.
Как заявляли в РФПИ, российская вакцина может быть одобрена к применению в ЕС в марте, фонд подал необходимые документы.