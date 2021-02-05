Макрон прокомментировал публикацию о вакцине «Спутник V» в The Lancet

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Публикация журнала The Lancet о вакцине от COVID-19 «Спутник V» даёт возможность больше узнать об этом препарате. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы.
Макрон прокомментировал публикацию о вакцине «Спутник V» в The Lancet
  • Reuters

«Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V» и готовности России зарегистрировать её в Европе», — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее Макрон отмечал, что Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.

Как заявляли в РФПИ, российская вакцина может быть одобрена к применению в ЕС в марте, фонд подал необходимые документы. 

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