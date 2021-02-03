Макрон оценил возможность использования «Спутник V» во Франции

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.
Макрон оценил возможность использования «Спутник V» во Франции
  • AFP

Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что решение об использовании является не политическим, а научным.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявлял, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят её безопасность и эффективность.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить