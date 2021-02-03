Макрон оценил возможность использования «Спутник V» во Франции
- AFP
Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что решение об использовании является не политическим, а научным.
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявлял, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят её безопасность и эффективность.
Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.