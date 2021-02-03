Макрон оценил возможность использования «Спутник V» во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.

Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что решение об использовании является не политическим, а научным.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявлял, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят её безопасность и эффективность.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.