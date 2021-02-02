Меркель рассказала о планах вакцинации от коронавируса в ФРГ

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала в интервью телеканалу ARD о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии.
Меркель рассказала о планах вакцинации от коронавируса в ФРГ
  • Reuters

«Мы всегда говорили, и для меня это важно: то, что нам обещали (поставить. — RT) в первом квартале, мы получим. Можно уже сказать, как говорят одни, что мы уже можем вакцинировать в первом квартале почти 10 млн человек двумя вакцинами (Pfizer/BioNTech и Moderna. — RT), другие говорят — лишь (10 млн. — RT)», — цитирует РИА Новости Меркель.

Ранее глава немецкого Института имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек заявил, что Германия контактирует с Россией по вопросу подачи заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.

Также сообщалось, что Минздрав ФРГ изучает предложение о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в связи с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить