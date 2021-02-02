Меркель рассказала о планах вакцинации от коронавируса в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала в интервью телеканалу ARD о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии.

«Мы всегда говорили, и для меня это важно: то, что нам обещали (поставить. — RT) в первом квартале, мы получим. Можно уже сказать, как говорят одни, что мы уже можем вакцинировать в первом квартале почти 10 млн человек двумя вакцинами (Pfizer/BioNTech и Moderna. — RT), другие говорят — лишь (10 млн. — RT)», — цитирует РИА Новости Меркель.

Ранее глава немецкого Института имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек заявил, что Германия контактирует с Россией по вопросу подачи заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.

Также сообщалось, что Минздрав ФРГ изучает предложение о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в связи с пандемией коронавируса.