СБ ООН проведёт заседание по ситуации в Мьянме

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Совет Безопасности ООН проведёт 2 февраля заседание из-за военного переворота в Мьянме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на программу заседания СБ.
СБ ООН проведёт заседание по ситуации в Мьянме
  • Reuters

Как отмечается, встреча пройдёт в формате закрытых консультаций.

«Изначально мы планировали обсудить Мьянму на неделе. Однако, учитывая ситуацию, мы договорились, что перенесём обсуждение на завтра», — цитирует РИА Новости постпреда Великобритании при ООН Барбару Вудворд.

Военные в Мьянме ранее объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.

Премьер Британии Борис Джонсон призвал военных немедленно освободить задержанных высокопоставленных чиновников, в том числе госсоветника.

Как отметили в МИД России, Москва надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме.

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