МИД России прокомментировал ситуацию в Мьянме
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Она выразила сожаление, что основным политическим силам страны не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов.
«Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Дипломат рекомендовала российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей.
Ранее военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.