МИД России прокомментировал ситуацию в Мьянме

Москва надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила сожаление, что основным политическим силам страны не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов.

«Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Дипломат рекомендовала российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей.

Ранее военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.