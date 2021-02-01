МИД России прокомментировал ситуацию в Мьянме

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Москва надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России прокомментировал ситуацию в Мьянме
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Она выразила сожаление, что основным политическим силам страны не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов.

«Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Дипломат рекомендовала российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей.

Ранее военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.

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