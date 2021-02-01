Премьер Великобритании прокомментировал ситуацию в Мьянме

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал военных Мьянмы немедленно освободить задержанных высокопоставленных чиновников, в том числе госсоветника.
Премьер Великобритании прокомментировал ситуацию в Мьянме
  • globallookpress.com

«Я осуждаю переворот и незаконное заключение под стражу гражданских лиц в Мьянме, в том числе Аун Сан Су Чжи. Необходимо уважать голос народа и освободить гражданских лидеров», — написал Джонсон в Twitter.

С осуждением ситуации в Мьянме выступил также глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника.

Также сообщалось, что военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год после задержания руководителей государства.

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