Премьер Великобритании прокомментировал ситуацию в Мьянме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал военных Мьянмы немедленно освободить задержанных высокопоставленных чиновников, в том числе госсоветника.

«Я осуждаю переворот и незаконное заключение под стражу гражданских лиц в Мьянме, в том числе Аун Сан Су Чжи. Необходимо уважать голос народа и освободить гражданских лидеров», — написал Джонсон в Twitter.

С осуждением ситуации в Мьянме выступил также глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника.

Также сообщалось, что военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год после задержания руководителей государства.