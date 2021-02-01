Генсек ООН осудил задержание руководителей Мьянмы

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил задержание лидеров Мьянмы — государственного советника и президента страны.

«Генеральный секретарь решительно осуждает задержание государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьин и других политических лидеров накануне открытия сессии нового парламента Мьянмы», — приводит РИА Новости заявление официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

По его словам, генеральный секретарь настоятельно призывает военное руководство уважать волю народа, придерживаться демократических норм, а также разрешать любые разногласия путем мирного диалога.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника.

Также сообщалось, что военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год после задержания руководителей государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены ситуаций в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал политических лидеров страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить