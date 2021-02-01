Зеленский заявил, что США будет трудно воспринимать как символ демократии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после беспорядков в Капитолии.

«Я думаю, что это был сильный удар по демократии США… Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, где власть передаётся мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», — заявил Зеленский в интервью порталу Axios.

По его словам, никто не ожидал, что такое может произойти в США, и это свидетельствует о том, что «всё не идеально».

«Я был серьёзно встревожен. Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай бог, жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире», — отметил он.

Ранее в Раде призвали США переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия.

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