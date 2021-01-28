В США выявили случаи заболевания «южноафриканским» вариантом COVID-19

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Первые случаи заболевания «южноафриканским» вариантом коронавируса были выявлены в США, сообщает Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды штата Южная Каролина.
В США выявили случаи заболевания «южноафриканским» вариантом COVID-19
  • Reuters

«Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды Южной Каролины сегодня объявил о выявлении двух случаев, связанных с вариантом SARS-CoV-2, который недавно появился в ЮАР», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что это два первых случая в стране.

Также сообщается, что личности заболевших и данные о недавно совершённых ими поездках не разглашаются.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о последних данных относительно распространения в мире британского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

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