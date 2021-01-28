Захарова назвала лицемерием игнорирование в ЕС протестов в Нидерландах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на отсутствие реакции Запада на протесты в Нидерландах против ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

Она отметила, что реакция на несакционированные акции в России рассматривается западными странами как «подавление мирных протестов», в то время как то же самое в собственных государствах считается вопросом «национальной безопасности».

Захарова напомнила, что во время протестов в Нидерландах против антикоронавирусных ограничений полиция применяла дубинки, слезоточивый газ и водомёты, а по итогам акций были начаты «крупномасштабные расследования для установления личностей, причастных к митингам».

«У меня вопрос: а почему коллеги по западным блокам — по НАТО, по ЕС — друг друга не осуждают? Почему нет ни одного заявления «семёрки» с хоть какой-либо реакцией на ситуацию в Нидерландах, Германии, Франции?.. Они себя никогда не то что не осуждают — они даже не комментируют», — подчеркнула представитель российского МИД.

По её словам, это является со стороны Запада демонстрацией «поразительного лицемерия».

«Жестокими разгоны незаконных демонстраций считаются только, видимо, к востоку от Евросоюза», — добавила Захарова.

Она также предложила западным партнёрам, «переживающим за демократию в России», сосредоточиться на решении собственных проблем.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в разных городах Нидерландов задержаны более 150 человек. В ряде случаев полиция применила силовые методы для разгона демонстраций.

Покидающий свой пост премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что данные протесты представляют собой «преступное насилие».

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