В Нидерландах девушка пострадала от водомёта

Короткая ссылка
В Нидерландах во время разгона полицией протестующих против антикоронавирусных ограничений от применения водомёта пострадала девушка.
В Нидерландах девушка пострадала от водомёта
  • Reuters

В девушку попали с близкого расстояния, она ударилась. На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, что её лицо в крови.

Ранее покидающий свой пост премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал протесты в стране, спровоцированные введением комендантского часа из-за COVID-19. По его словам, данные протесты представляют собой «преступное насилие».

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов в сложившейся ситуации «действовали адекватно».

Как сообщалось, в некоторых нидерландских городах прошли акции протеста в связи с введением в стране комендантского часа. В ряде случаев полиция применила силовые методы для разгона демонстраций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить