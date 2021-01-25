В Нидерландах девушка пострадала от водомёта

В Нидерландах во время разгона полицией протестующих против антикоронавирусных ограничений от применения водомёта пострадала девушка.

В девушку попали с близкого расстояния, она ударилась. На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, что её лицо в крови.

Ранее покидающий свой пост премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал протесты в стране, спровоцированные введением комендантского часа из-за COVID-19. По его словам, данные протесты представляют собой «преступное насилие».

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов в сложившейся ситуации «действовали адекватно».

Как сообщалось, в некоторых нидерландских городах прошли акции протеста в связи с введением в стране комендантского часа. В ряде случаев полиция применила силовые методы для разгона демонстраций.