Премьер Нидерландов оценил вызванные комендантским часом протесты
- Reuters
По его словам, данные протесты представляют собой «преступное насилие».
«Это недопустимо... Это не имеет ничего общего с борьбой за свободу, это преступное насилие», — цитирует его телеканал NOS.
Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов в сложившейся ситуации «действовали адекватно».
Ранее в некоторых нидерландских городах прошли акции протеста в связи с введением в стране комендантского часа. В ряде случаев полиция применила силовые методы для разгона демонстраций.