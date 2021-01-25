Премьер Нидерландов оценил вызванные комендантским часом протесты

Покидающий свой пост премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал протесты в стране, вызванные введением комендантского часа из-за COVID-19.

По его словам, данные протесты представляют собой «преступное насилие».

«Это недопустимо... Это не имеет ничего общего с борьбой за свободу, это преступное насилие», — цитирует его телеканал NOS.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов в сложившейся ситуации «действовали адекватно».

Ранее в некоторых нидерландских городах прошли акции протеста в связи с введением в стране комендантского часа. В ряде случаев полиция применила силовые методы для разгона демонстраций.