В Нидерландах полиция пресекла серию массовых беспорядков

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Полиции Нидерландов удалось пресечь серию массовых беспорядков в Амстердаме, Роттердаме и Хилверсуме.
В Нидерландах полиция пресекла серию массовых беспорядков
  • Reuters

Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Как отметил глава полиции страны Виллем Вуленерс, молодёжь вышла на улицы ряда городов Нидерландов, однако сотрудникам правоохранительных органов не пришлось применять силу для разгона демонстрантов.

По его словам, полицейским удалось взять ситуацию под контроль и убедить людей разойтись без насилия.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в разных городах Нидерландов задержаны более 150 человек. Люди выходят на улицы уже несколько вечеров подряд в знак протеста против ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

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