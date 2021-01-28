В ВОЗ рассказали о ходе поставок вакцины от коронавируса в страны Европы

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Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге рассказал о ходе поставок вакцины от коронавируса в страны Европы.
В ВОЗ рассказали о ходе поставок вакцины от коронавируса в страны Европы
  • Reuters

«В общей сложности 35 стран Европейского региона начали вакцинацию, получив 25 млн доз», — цитирует Интерфакс Клюге.

Он отметил, что уровень распространения коронавируса в Европе все ещё высокий и это оказывает давление на системы здравоохранения.

По его словам, снимать карантинные ограничения следует постепенно и на основе точной информации.

Ранее глава Минздрава Германии Йенс Шпан предупредил, что страну ожидают «десять тяжёлых недель» из-за нехватки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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