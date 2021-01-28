Путин оперативно подпишет документ о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), как только документ ему поступит.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как только он (документ) поступит, он будет незамедлительно подписан», — цитирует его ТАСС.

В Кремле отметили, что в данном вопросе очень важна скорость.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ.

Как отметили в МИД России, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.