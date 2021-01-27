В ООН прокомментировали соглашение о продлении ДСНВ

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал соглашение о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Что касается ДСНВ, мы видели сообщения… голосование в российском парламенте. Мы также видели заявления, которые были сделаны. И, как вы знаете, Генеральный секретарь последовательно поддерживал продление СНВ-III. Я думаю, что это хорошее средство поддержания реальных ограничений двух крупнейших ядерных арсеналов мира. Кроме того, это даёт время США и Российской Федерации на то, чтобы сесть и вести переговоры», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое российским лидером Владимиром Путиным соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Накануне Путин и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости.

Как отметили в МИД, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.

Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.