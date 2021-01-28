В конгрессе США выступили против продления ДСНВ на пять лет

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Конгрессмены от Республиканской партии США Майкл Маккол и Майк Роджерс выступили против продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.
В конгрессе США выступили против продления ДСНВ на пять лет
  • Reuters

«Расстраивает, что администрация Байдена упустила возможность договориться о версии ДСНВ-3, которая была бы сильнее нынешней и включала в себя нестратегическое ядерное вооружение, новые системы, не охваченные нынешним соглашением», — говорится в заявление политиков в Twitter.

Авторы инициативы призвали президента США Джо Байдена рассмотреть вариант сокращения длительности соглашения.

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое российским лидером Владимиром Путиным соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Накануне российский лидер Владимир Путин и Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости.

Как отметили в МИД, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.

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