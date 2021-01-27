МИД Франции прокомментировал соглашение о продлении ДСНВ
- Reuters
«Франция приветствует решение США и России продлить договор СВН-3 на пять лет. Она приветствует эти усилия и быстрые действия обеих сторон с целью добиться продления договора еще до завершения срока его действия 5 февраля», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое российским лидером Владимиром Путиным соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.
Накануне Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости.
Как отметили в МИД, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.
Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.