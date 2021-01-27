Зампостпреда России при ООН прокомментировал соглашение о продлении ДСНВ

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал соглашение о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Я бы сказал, что сейчас у нас больше причин быть оптимистичными, так как вчера наши президенты говорили по телефону и достигли соглашения продлить на пять лет СНВ-III. Но предотвращает ли это проблемы в отношениях США и России? Я бы так не сказал. Мы знаем состав внутренней команды администрации США по внешней политике, видим людей, которые нам уже знакомы, позицию которых мы уже знаем, и понимаем, что они привнесут на свои посты определённый багаж. Поэтому мы пока несколько насторожены. Но, конечно, мы будем судить новую администрацию и её политику в отношении России по конкретным действиям», — цитирует ТАСС Полянского.

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое российским лидером Владимиром Путиным соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Накануне Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости.

Как отметили в МИД, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.

Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.