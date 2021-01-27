Врач заявил о риске коллапса при отказе в мире от вакцины от COVID-19

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Член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич предупредил об угрозе мирового коллапса в случае отказа хотя бы нескольких стран от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач заявил о риске коллапса при отказе в мире от вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Если от вакцинации как метода борьбы с распространением COVID-19 откажутся даже несколько государств, то может случиться мировой коллапс, локдаун, последствия которого очень сложно представить», — цитирует его РИА Новости.

В связи с этим Менделевич призвал все страны объединиться в борьбе с пандемией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может затянуться.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, отметил, что в мире складывается плохая ситуация с равным доступом к вакцинам от COVID-19.

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