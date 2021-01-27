Врач заявил о риске коллапса при отказе в мире от вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Если от вакцинации как метода борьбы с распространением COVID-19 откажутся даже несколько государств, то может случиться мировой коллапс, локдаун, последствия которого очень сложно представить», — цитирует его РИА Новости.
В связи с этим Менделевич призвал все страны объединиться в борьбе с пандемией.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может затянуться.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, отметил, что в мире складывается плохая ситуация с равным доступом к вакцинам от COVID-19.