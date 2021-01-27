В ВОЗ высказались о проблеме равного доступа к вакцинам от COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире складывается плохая ситуация с равным доступом к вакцинам от коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ высказались о проблеме равного доступа к вакцинам от COVID-19
  • Reuters

«В то время как началось применение первых вакцин, обещание равного доступа подвергается серьёзному риску. Даже если вакцины дают надежду людям в богатых странах, сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что значительная часть мира может остаться за бортом», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что некоторые государства и компании заключают двусторонние сделки в обход международного механизма доступа к вакцинам COVAX, тем самым они подстёгивают цены «пытаясь встать впереди очереди».

По словам главы ВОЗ, вакцинация от коронавируса в настоящий момент ведётся в 50 странах, «почти все из которых — богатые государства». Вместе с этим он подчеркнул, что 75% всех поставок вакцины от коронавируса сосредоточено «всего в десяти странах».

Ранее Гебрейесус заявлял, что мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами

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