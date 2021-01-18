В ВОЗ заявили об угрозе моральной катастрофы в мире из-за пандемии

Мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира», — сказал Гебрейесус на сессии Исполнительного совета ВОЗ.

По его словам, жители 49 обеспеченных государств получили уже более 39 млн доз препарата, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок.

Ранее в ВОЗ не исключили, что второй год пандемии может оказаться более трудным, чем первый, учитывая динамику распространения инфекции.

11 января сообщалось, что свыше 40 стран приступили к вакцинации.