В ВОЗ назвали число начавших вакцинацию от COVID-19 стран

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард назвал число начавших вакцинацию от COVID-19 стран.

«Свыше 40 стран приступили к вакцинации с использованием пяти разных вакцин», — цитирует ТАСС Эйлварда.

При этом он отметил, что «все эти страны — с высоким и средним уровнями дохода».

ВОЗ, по его словам, работает над тем, чтобы ускорить процесс вакцинации, особенно для стран с низким уровнем дохода (в рамках механизма COVAX).

«Пока у нас получается несбалансированная ситуация, но мы делаем всё возможное, чтобы изменить картину. В феврале мы надеемся охватить максимальное количество стран. Также мы рассматриваем возможность ускорить работу по сравнению с этим графиком, чтобы какую-то работу начать уже в январе, однако здесь всё зависит от многих других факторов, в частности от сотрудничества с производителями и поддержки в области финансирования», — заявил он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «вакцинация от COVID-19 в Турции начнётся в этот четверг или пятницу».