В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в мире

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в мире
  • Reuters

«Мы вступаем во второй год (пандемии. — RT), и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения (коронавируса. — RT)», — цитирует ТАСС Райана.

Он сообщил, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость COVID-19 «вновь достигла пика».

Ранее сообщалось, что, согласно статистике ВОЗ, в мире за сутки выявили 346 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 

Как сообщал kp.ru, член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский рассказал о возможных нарушениях здоровья после перенесённого COVID-19.

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