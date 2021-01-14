В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в мире
- Reuters
«Мы вступаем во второй год (пандемии. — RT), и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения (коронавируса. — RT)», — цитирует ТАСС Райана.
Он сообщил, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость COVID-19 «вновь достигла пика».
Ранее сообщалось, что, согласно статистике ВОЗ, в мире за сутки выявили 346 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Как сообщал kp.ru, член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский рассказал о возможных нарушениях здоровья после перенесённого COVID-19.