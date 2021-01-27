Медведев прокомментировал соглашение о продлении ДСНВ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал соглашение о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Россия и США договорились о продлении ДСНВ-III на пять лет без предварительных условий», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он назвал это «очень важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена».

«Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества», — сообщил Медведев.

Он заявил, что «рад, что президенту России Владимиру Путину и новому президенту США Джозефу Байдену удалось в кратчайшие сроки договориться о продлении этого соглашения».

Зампред Совбеза отметил, что «благодаря этому договор вновь подтвердил свою жизнеспособность» и в ближайшие пять лет «он будет служить важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности».

«Продление ДСНВ-III даёт нам повод с осторожным оптимизмом полагать, что документ будет использован как основа для новых соглашений в сфере стратегической безопасности», — добавил Медведев.

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое российским лидером Владимиром Путиным соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Накануне Путин и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости.

Как отметили в МИД, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.

Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.