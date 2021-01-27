В МИД Великобритании заявили о поддержке продления ДСНВ

МИД Великобритании приветствует достижение договорённости России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в Форин Офис.

«Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внёс важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия. Мы будем поддерживать договор и продление его надёжного механизма проверки», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого стороны выразили удовлетворение в связи с тем, что обе страны обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.

Позднее Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.