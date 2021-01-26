Байден и Путин договорились поддерживать транспарентное и постоянное общение

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Американский и российский лидеры Джо Байден и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились поддерживать транспарентное и постоянное общение. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Байден и Путин договорились поддерживать транспарентное и постоянное общение
  • Reuters

«Два президента договорились поддерживать в будущем транспарентное и постоянное общение», — говорится в сообщении.

Стороны поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-III до 5 февраля, когда он истекает.

«Они обсудили желание обеих стран продлить СНВ-III на пять лет, договорившись поручить своим командам срочно работать над завершением продления к 5 февраля», — добавили в Белом доме.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с Байденом.

В ходе беседы лидеры выразили удовлетворение в связи с тем, что обе страны обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.

Позднее Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

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