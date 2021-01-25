Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за столетие

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на форуме в Давосе, заявил о худшем экономическом кризисе за столетие на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляция его выступления ведётся в Twitter Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за сто лет», — сказал Генсек ООН.

При этом, по его словам, в 2021 году есть возможность «перейти от хрупкости к устойчивости» в случае улучшения ситуации с пандемией и объединения усилий.

Ранее руководитель штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая предупредила, что после пандемии мир ожидают перемены.

В декабре в ООН предрекли тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис в 2021 году.

Гутерреш, в свою очередь, заявил, что конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны.