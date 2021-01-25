В Турции заявили о готовности производить миллионы доз «Спутника V»

Глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii A.S. Озтюрк Оран заявил о возможности производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«После завершения процесса передачи технологий между двумя странами, мы сможем в Турции производить миллионы доз», — приводит его слова в интервью агентству Demiroren ТАСС.

Оран рассказал, что переговоры с российской стороной начались в апреле 2020 года.

«Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной... Все документы и данные, которые необходимы для совместно производства вакцины уже нам переданы... в Министерство здравоохранения Турции», — уточнил он.

23 января стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве «Спутника V» в Турции.

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах.