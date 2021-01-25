Путин заявил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах

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Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована уже в 13 странах, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы обладаем тоже уже известными эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы», — сказал Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Ранее в РФПИ сообщили, что вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

Также стало известно, что РФПИ договорился о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции, соглашение подписано с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции.

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