Укладка «Северного потока — 2» началась в водах Дании

Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила работу над газопроводом «Северный поток — 2» и ведёт укладку трубы в водах Дании.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», — приводит ТАСС сообщение Nord Stream 2.

Ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода. Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.

В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов.

В правительстве ФРГ сообщили, что позиция Берлина по завершению строительства остаётся прежней.