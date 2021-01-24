Укладка «Северного потока — 2» началась в водах Дании

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Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила работу над газопроводом «Северный поток — 2» и ведёт укладку трубы в водах Дании.
Укладка «Северного потока — 2» началась в водах Дании
  • Reuters

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», — приводит ТАСС сообщение Nord Stream 2.

Ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода. Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.

В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов. 

В правительстве ФРГ сообщили, что позиция Берлина по завершению строительства остаётся прежней.

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