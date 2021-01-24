Швеция запретила въезд из Норвегии

Правительство Швеции вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне распространения «британского» штамма коронавируса в районе Осло.

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он вступает в силу в полночь и действует до 14 февраля», — приводит ТАСС слова министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга.

Эта мера может быть продлена при необходимости, пояснил министр.

МИД Швеции в воскресенье также не рекомендовал совершать поездки в Норвегию.

Ранее сообщалось, что Pfizer сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.

При этом Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания обратились к Еврокомиссии с просьбой способствовать производству вакцины Pfizer и ускорить её поставки.