Швеция запретила въезд из Норвегии

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Правительство Швеции вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне распространения «британского» штамма коронавируса в районе Осло. 
Швеция запретила въезд из Норвегии
  • Reuters

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он вступает в силу в полночь и действует до 14 февраля», — приводит ТАСС слова министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга.

Эта мера может быть продлена при необходимости, пояснил министр. 

МИД Швеции в воскресенье также не рекомендовал совершать поездки в Норвегию.

Ранее сообщалось, что Pfizer сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.

При этом Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания обратились к Еврокомиссии с просьбой способствовать производству вакцины Pfizer и ускорить её поставки.

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