В Сербии выявили случай заболевания британским штаммом COVID-19

В Сербии выявили случай заболевания британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил президент страны Александр Вучич.

«В Сербию прилетела женщина, результат её ПЦР-теста был отрицательным. Но у её мужа была тяжёлая форма воспаления лёгких. (Повторный. — RT) анализ показал, что женщина была носителем опасного, британского штамма коронавируса», — приводит его слова в эфире телеканала «Прва ТВ» ТАСС.

Вучич подчеркнул, что все контактировавшие с женщиной были изолированы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что впервые выявленный в королевстве новый штамм COVID-19 может приводить к более высокой смертности.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Сообщалось, что выявленный новый штамм вируса, вызывающего COVID-19, может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный.