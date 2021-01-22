ЕК подтвердила право Венгрии самостоятельно закупать «Спутник V»

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Венгрия, как член Евросоюза, имеет право самостоятельно принимать решение о закупке вакцин от коронавирусной инфекции от производителей, с которыми ЕС не заключал контракты, в том числе российского препарата «Спутник V», заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
ЕК подтвердила право Венгрии самостоятельно закупать «Спутник V»
  • Reuters

«Если страна — член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации — как, например, вакцина «Спутник V», — она имеет право это сделать», — приводит ТАСС его комментарий относительно заключения договора на поставку «Спутника V» между Россией и Венгрией.

Представитель ЕК добавил, что действие разрешения на использование данной вакцины будет распространяться исключительно на территории конкретной страны, которая выдала ей регистрацию.

22 января Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V».

Венгрия стала первым государством ЕС, которое зарегистрировало и официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки 2 млн доз «Спутника V» будут осуществляться в три этапа в течение трёх месяцев.

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