Комитет сената США поддержал назначение Ллойда Остина главой Пентагона

Короткая ссылка
Комитет сената конгресса США по делам вооружённых сил поддержал утверждение кандидатуры Ллойда Остина на пост шефа Пентагона.
Комитет сената США поддержал назначение Ллойда Остина главой Пентагона
  • Reuters

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на комитет.

Теперь по вопросу назначения должен проголосовать сенат в полном составе.

Как ранее высказывался Остин, «космос уже является ареной конкуренции великих держав», где «Россия — ключевой противник, но Китай — нарастающая угроза».

Также он прокомментировал перспективу продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Что касается Арктики, то этот регион, по мнению Остина, «быстро становится регионом геополитической конкуренции», а «климатические изменения активно меняют естественный ландшафт Арктики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить