Комитет сената США поддержал назначение Ллойда Остина главой Пентагона

Комитет сената конгресса США по делам вооружённых сил поддержал утверждение кандидатуры Ллойда Остина на пост шефа Пентагона.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на комитет.

Теперь по вопросу назначения должен проголосовать сенат в полном составе.

Как ранее высказывался Остин, «космос уже является ареной конкуренции великих держав», где «Россия — ключевой противник, но Китай — нарастающая угроза».

Также он прокомментировал перспективу продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Что касается Арктики, то этот регион, по мнению Остина, «быстро становится регионом геополитической конкуренции», а «климатические изменения активно меняют естественный ландшафт Арктики».