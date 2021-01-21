Комитет сената США поддержал назначение Ллойда Остина главой Пентагона
- Reuters
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на комитет.
Теперь по вопросу назначения должен проголосовать сенат в полном составе.
#BREAKING: Senate panel advances Biden Pentagon nominee Lloyd Austin https://t.co/irmkOx6jXcpic.twitter.com/n3k5ZdVVYq— The Hill (@thehill) January 21, 2021
Как ранее высказывался Остин, «космос уже является ареной конкуренции великих держав», где «Россия — ключевой противник, но Китай — нарастающая угроза».
Также он прокомментировал перспективу продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Что касается Арктики, то этот регион, по мнению Остина, «быстро становится регионом геополитической конкуренции», а «климатические изменения активно меняют естественный ландшафт Арктики».