Кандидат на пост главы Пентагона назвал космос «ареной конкуренции великих держав»

Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что «космос уже является ареной конкуренции великих держав».

Остин сообщил, что «деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности».

«Россия — ключевой противник, но Китай - нарастающая угроза», — цитирует РИА Новости Остина.

В сентябре 2020 года глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу заявлял, что американская сторона в будущем планирует разместить военнослужащих в космосе.