В США заявили о планах в будущем отправить военных в космос
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Как передаёт Air Force Magazine, об этом Шоу заявил в ходе видеоконференции.
«В какой-то момент, да, мы отправим людей в космос», — сказал он.
Американский генерал считает, что военные «могли бы управлять командными центрами в лунной среде или где-либо ещё».
Ранее в МИД России оценили позицию США по «военному использованию космоса».
В июне заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что США разработали стратегию обороны в космосе.