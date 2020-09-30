В США заявили о планах в будущем отправить военных в космос

Глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу заявил, что американская сторона в будущем планирует разместить военнослужащих в космосе.

Как передаёт Air Force Magazine, об этом Шоу заявил в ходе видеоконференции.

«В какой-то момент, да, мы отправим людей в космос», — сказал он.

Американский генерал считает, что военные «могли бы управлять командными центрами в лунной среде или где-либо ещё».

Ранее в МИД России оценили позицию США по «военному использованию космоса».

В июне заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что США разработали стратегию обороны в космосе.