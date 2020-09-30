В США заявили о планах в будущем отправить военных в космос

Короткая ссылка
Глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу заявил, что американская сторона в будущем планирует разместить военнослужащих в космосе.
В США заявили о планах в будущем отправить военных в космос
  • © U.S. Navy / John Kowalski

Как передаёт Air Force Magazine, об этом Шоу заявил в ходе видеоконференции.

«В какой-то момент, да, мы отправим людей в космос», — сказал он.

Американский генерал считает, что военные «могли бы управлять командными центрами в лунной среде или где-либо ещё».

Ранее в МИД России оценили позицию США по «военному использованию космоса».

В июне заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что США разработали стратегию обороны в космосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить