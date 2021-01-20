Кандидат на пост главы Пентагона оценил ситуацию в Арктике

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин оценил ситуацию в Арктике.

Он отметил, что «климатические изменения активно меняют естественный ландшафт Арктики и стратегический баланс».

По его словам, «Арктика быстро становится регионом геополитической конкуренции».

«Я серьёзно обеспокоен наращиванием российских вооруженных сил и агрессивным поведением России в Арктике и по всему миру. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в регионе», — цитирует РИА Новости Остина.

Он отметил, что «у США долгая история сотрудничества с Россией в Арктическом регионе».

«Я надеюсь, что оно может продолжиться», — добавил он.

В начале декабря 2020 года российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.