В Совфеде оценили позицию Меркель по санкциям против «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместны.

Цеков отметил, что США преследуют собственные экономические интересы и их санкции против проекта являются недобросовестной конкуренцией, о чём не раз заявляли многие политики в России и Европе.

«В Европе открыто заявляют, что США фактически пытаются распространить свою юрисдикцию на Евросоюз... И (европейские политики. — RT) заявляют, что это неприемлемо. Ситуация с окончанием строительства «Северного потока — 2» зависит от стран Евросоюза, и прежде всего — от Германии... Судя по многим заявлениям, которые делают ведущие политики Германии, они настроены всё-таки отстоять своё право на проведение самостоятельной экономической политики, выгодной для Германии и по большому счёту выгодной для ЕС в целом», — пояснил сенатор.

Ранее Меркель назвала неуместными санкции США в отношении «Северного потока — 2».

19 января США расширили санкции в отношении проекта газопровода. Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.

В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов.

В правительстве ФРГ сообщили, что позиция Берлина по поводу завершения строительства остаётся прежней.