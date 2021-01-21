Посол заявил об открытости России к сотрудничеству с США по COVID-19

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Россия открыта к совместной работе с США по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Посол заявил об открытости России к сотрудничеству с США по COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

«Мы открыты к сотрудничеству с США по противодействию пандемии, включая разработку действенных препаратов для борьбы с инфекционным заболеванием», — приводит РИА Новости его слова.

Антонов отметил, что американская сторона со скепсисом относится к российским препаратам.

«В Вашингтоне с откровенным скепсисом воспринимают наши достижения. Речь идёт о препаратах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Тиражируют ложные сведения о неэффективности и небезопасности российских вакцин», — сказал посол.

По словам Антонова, мировое научное сообщество дало высокую оценку российским разработкам по борьбе с COVID-19.

Ранее российский посол оценил возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году.

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