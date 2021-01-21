Посол заявил об открытости России к сотрудничеству с США по COVID-19
- © РИА Новости / Алексей Агарышев
«Мы открыты к сотрудничеству с США по противодействию пандемии, включая разработку действенных препаратов для борьбы с инфекционным заболеванием», — приводит РИА Новости его слова.
Антонов отметил, что американская сторона со скепсисом относится к российским препаратам.
«В Вашингтоне с откровенным скепсисом воспринимают наши достижения. Речь идёт о препаратах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Тиражируют ложные сведения о неэффективности и небезопасности российских вакцин», — сказал посол.
По словам Антонова, мировое научное сообщество дало высокую оценку российским разработкам по борьбе с COVID-19.
Ранее российский посол оценил возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году.