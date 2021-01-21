Посол России оценил возможность встречи Путина и Байдена в 2021 году

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости оценил возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году.

«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне», — заявил Антонов.

Посол отметил, что российская сторона исходит из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемиологической обстановки, а также содержательного наполнения таких встреч и возможности общения на полях многосторонних мероприятий.

Антонов добавил, что любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой американской администрацией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об отсутствии планов по разговору Байдена и Путина.