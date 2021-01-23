Госдеп США профинансирует проекты по истории и кибербезопасности в Хорватии

Госдепартамент США намерен выделить средства на образовательные проекты в Хорватии. Так, в описании гранта, с которым ознакомился RT, отмечается, что будущие подрядчики будут, в частности, вовлечены в работу по таким направлениям, как кибербезопасность, история и экономика.

Как уточнили в посольстве Соединённых Штатов в Загребе, к участию в инициативе пригласят лишь выпускников учебных программ, спонсируемых американским правительством, а также граждан Хорватии, учившихся или учащихся в средних школах и университетах США.

Они будут задействованы в реализации образовательных проектов, направленных на развитие в стране искусственного интеллекта, укрепление энергетической и кибербезопасности, а также на содействие «пониманию прошлого» (в частности, в документе упоминается необходимость просвещения граждан Хорватии о холокосте и других исторических проблемах).

Кроме того, американская сторона заинтересована в воплощении потенциальными подрядчиками инициатив, предполагающих развитие экономики Хорватии и сотрудничество Загреба с Вашингтоном в этой сфере.

Размер одного гранта может варьироваться в пределах $10—25 тыс., общий бюджет проекта, по предварительным оценкам, составит $75 тыс., следует из текста.

Выплаты будут производиться через некоммерческие или неправительственные организации, зарегистрированные в Хорватии.

В марте сообщалось о намерении Госдепа выделить $2 млн на гранты для неправительственных организаций в рамках Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза.