Блинкен оценил покупку Турцией С-400

Короткая ссылка
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен оценил покупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Блинкен оценил покупку Турцией С-400
  • globallookpress.com

Он заявил: «То, что Турция сделала, купив С-400, будучи при этом союзницей по НАТО, неприемлемо».

«Я думаю, нам надо взглянуть на то, какое влияние оказали существующие санкции, и определить, нужно ли делать что-то дополнительно», — цитирует ТАСС Блинкена.

В конце декабря 2020 года Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение США не является сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить