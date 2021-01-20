Блинкен оценил покупку Турцией С-400

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен оценил покупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Он заявил: «То, что Турция сделала, купив С-400, будучи при этом союзницей по НАТО, неприемлемо».

«Я думаю, нам надо взглянуть на то, какое влияние оказали существующие санкции, и определить, нужно ли делать что-то дополнительно», — цитирует ТАСС Блинкена.

В конце декабря 2020 года Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение США не является сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».