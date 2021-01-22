В Швеции заявили о планах обсудить с США сотрудничество в рамках СВПД

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Ксения Калинкина
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила о желании привлечь представителей администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена к сотрудничеству в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Швеции заявили о планах обсудить с США сотрудничество в рамках СВПД
  • Reuters

Об этом говорится в ответе главы шведского внешнеполитического ведомства на соответствующий запрос депутата парламента страны Ханса Валльмарка. RT ознакомился с текстом документа.

Как напомнила Линде, СВПД был заключён в 2015 году между Ираном и группой из шести государств, в число которых вошли Россия, США, Китай, а также Франция, Великобритания и Германия («евротройка»).

Однако после выхода Соединённых Штатов из соглашения Иран начал «отклоняться» от соблюдения положений договора, добавила глава шведского МИД.

«Швеция и Евросоюз неоднократно выражали сожаление относительно выхода США из договора, и мы хотим поспособствовать их повторному присоединению к СВПД», — отметила министр.

По словам Линде, в рамках рассматриваемой проблемы Швеция в основном действует по каналам ЕС.

Однако это не мешает министру лично поддерживать «тесные двусторонние контакты с «евротройкой» и другими членами соглашения, включая министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Так, в ближайшей перспективе Линде намерена принять меры и для вовлечения представителей новой американской администрации в обсуждение ситуации вокруг СВПД.

«Мы собираемся как можно быстрее обсудить вопрос СВПД с новой администрацией Соединённых Штатов», — заключила она.

Ранее Джейк Салливан, кандидатуру которого Джо Байден предложил в качестве своего советника по вопросам национальной безопасности, заявил, что новая американская администрация намерена вернуть Вашингтон к ядерному соглашению и заставить Тегеран выполнять условия изначальных договорённостей.

Напомним, в конце прошлого года парламент Ирана принял закон, допускающий увеличение объёма обогащения урана и числа центрифуг.

Как объяснили в Тегеране, такое решение было принято в том числе в связи с убийством генерала Касема Сулеймани и физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, а также с попытками США восстановить санкции ООН в отношении исламской республики.

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