В Швеции заявили о планах обсудить с США сотрудничество в рамках СВПД
- Reuters
Об этом говорится в ответе главы шведского внешнеполитического ведомства на соответствующий запрос депутата парламента страны Ханса Валльмарка. RT ознакомился с текстом документа.
Как напомнила Линде, СВПД был заключён в 2015 году между Ираном и группой из шести государств, в число которых вошли Россия, США, Китай, а также Франция, Великобритания и Германия («евротройка»).
Однако после выхода Соединённых Штатов из соглашения Иран начал «отклоняться» от соблюдения положений договора, добавила глава шведского МИД.
«Швеция и Евросоюз неоднократно выражали сожаление относительно выхода США из договора, и мы хотим поспособствовать их повторному присоединению к СВПД», — отметила министр.
По словам Линде, в рамках рассматриваемой проблемы Швеция в основном действует по каналам ЕС.
Однако это не мешает министру лично поддерживать «тесные двусторонние контакты с «евротройкой» и другими членами соглашения, включая министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Так, в ближайшей перспективе Линде намерена принять меры и для вовлечения представителей новой американской администрации в обсуждение ситуации вокруг СВПД.
«Мы собираемся как можно быстрее обсудить вопрос СВПД с новой администрацией Соединённых Штатов», — заключила она.
Ранее Джейк Салливан, кандидатуру которого Джо Байден предложил в качестве своего советника по вопросам национальной безопасности, заявил, что новая американская администрация намерена вернуть Вашингтон к ядерному соглашению и заставить Тегеран выполнять условия изначальных договорённостей.
Напомним, в конце прошлого года парламент Ирана принял закон, допускающий увеличение объёма обогащения урана и числа центрифуг.
Как объяснили в Тегеране, такое решение было принято в том числе в связи с убийством генерала Касема Сулеймани и физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, а также с попытками США восстановить санкции ООН в отношении исламской республики.